БАКУ/ Trend/ - Азербайджан и Украина подписали меморандум о торгово-экономическом сотрудничестве, сообщает в четверг Trend с совместного заседания Украинско-азербайджанского делового совета, организованного при поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

Был подписан Меморандум о сотрудничестве между Азербайджанским фондом поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) и Советом экспортеров и инвесторов при Министерстве иностранных дел Украины, а также Соглашение о сотрудничестве между Конфедерацией предпринимателей Нахчывана и Полтавской торгово-промышленной палатой Украины.

Председатель правления Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов отметил, что подписание этих документов внесет положительный вклад в развитие отношений между двумя странами.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)