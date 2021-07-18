Президент Евросовета посетил Главный наземный центр управления спутниками «Азеркосмос»

БАКУ /Trend/ - Президент Европейского совета Шарль Мишель, находящийся с рабочим визитом в Азербайджане, 18 июля посетил Главный наземный центр управления спутниками Космического агентства Азербайджана (Azercosmos) при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий.

Как сообщает в воскресенье Trend, Шарль Мишель встретился с министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашадом Набиевым.

Министр Рашад Набиев отметил, что сотрудничество Азербайджана с Европейским союзом имеет особое значение для нашей страны. Он подчеркнул наличие большого потенциала для дальнейшего развития отношений в различных областях, включая сферу транспорта, связи и высоких технологий.

Говоря о развитии космоса в Азербайджане, Рашад Набиев отметил, что запуск на орбиту телекоммуникационных спутников Azerspace-1 и Azerspace-2 французской компанией Arianespace является ярким примером приверженности страны сотрудничеству с европейскими партнерами. Министр добавил, что спутник Azersky, который предназначен для наблюдения Земли с расстояния, был приобретен в 2014 году у компании Airbus Defence and Space.

Рашад Набиев высоко оценил усилия Европейского агентства космических программ по расширению связей между «Азеркосмос» и Европейской геостационарной навигационной службой (EGNOS), что положительно скажется в различных областях, в том числе в авиации, мореходстве, транспортном сообщении, сельском хозяйстве, картографии и навигации.

Проинформировав о том, что в 2023 году в Баку состоится Международный конгресс астронавтики, Рашад Набиев пригласил президента Европейского совета принять участие в этом мероприятии.

В рамках встречи была представлена ​​презентация о создании и развитии космической отрасли в нашей стране, деятельности «Азеркосмос». Было отмечено, что миссия «Азеркосмос» заключается в предоставлении спутниковых решений на основе передовых технологий и разработке новых услуг и решений для поддержки местных и глобальных инициатив.

Министр сообщил, что продолжаются работы по размещению антенн Европейской геостационарной навигационной службы в Главном наземном центре управления спутниками «Азеркосмос». Шарль Мишель ознакомился со станцией телепорта, где размещены эти антенны.