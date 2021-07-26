AccessBank объявляет тендер
AccessBank приглашает заинтересованные организации принять участие в тендере. Тендер объявлен на Pentest (Оценка уязвимости и тест на проникновение (VAPT))
Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться за подробной информацией по электронному адресу [email protected], или по номеру (+994 55) 505 69 59.
Срок приёма конвертов с предложениями о ценах истекает 18:00 10 августа 2021.
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