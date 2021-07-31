Бизнес-круги Израиля заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Тель-Авиве открылись торговое и туристическое представительства Азербайджана, состоялся деловой "круглый стол" с участием бизнес-кругов Израиля.

Как сообщили Trend в Министерстве экономики, выступивший на деловой встрече сопредседатель Совместной комиссии между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Государства Израиль, министр экономики Микаил Джаббаров отметил высокий уровень азербайджано-израильских экономических отношений, подчеркнул продолжение работы по укреплению сотрудничества. Он отметил, что мероприятие является важной платформой для инициатив, направленных на развитие экономического партнёрства, углубление связей между бизнес-кругами двух стран. Открывшиеся в Израиле торговое и туристическое представительства Азербайджана являются новыми механизмами для расширения сотрудничества между бизнесменами и будут способствовать увеличению ненефтяного экспорта, стимулированию бизнес и инвестиционного климата, привлечению совместных инвестиций, а также развитию туристических связей.

Микаил Джаббаров довёл до внимания, что превращение нашей страны в пространство современных инноваций поставлено как цель, отметил большой потенциал для партнерства в области энергетики, здравоохранения, цифровизации, инвестиций, инноваций, ИКТ, сельского хозяйства, управления водным сектором, в туристической и других сферах. Было отмечено, что природные ресурсы на освобожденных от оккупации территориях, создание сети автомобильных и железных дорог, строительство аэропортов, открытие новых транспортных коридоров, в частности Зангезурского коридора, создают большие возможности для инвесторов. Наряду с этим, предпринимаются соответствующие шаги по привлечению иностранных инвесторов к участию в проектах "Умный город", "Умное село", "Зелёная энергия". Министр экономики призвал израильские компании воспользоваться благоприятным бизнес и инвестиционным климатом, экономическим потенциалом Азербайджана, активно сотрудничать с нашей страной.

В ходе бизнес-круглого стола заместитель министра энергетики Эльнур Солтанов отметил успешное развитие азербайджано-израильских отношений, значение проводимых мероприятий и плодотворных дискуссий в расширении партнерства, поделился мнением о новых направлениях сотрудничества в соответствии с глобальными вызовами, в том числе совместном участии в проектах «Зеленой энергии».

В рамках мероприятия был подписан Меморандум о взаимопонимании между израильской компанией OurCrowd и Азербайджанской инвестиционной компанией. Документ предусматривает инвестирование в стартап-проекты, применение в нашей стране передового опыта ведущих израильских компаний, сотрудничество в областии инноваций, совершенствования экосистемы. Реализация вопросов, отраженных в меморандуме, будет способствовать ускоренному освоению новых технологий, тому, чтобы они служили гражданам и бизнес-интересам, быстрой адаптации государственных структур и бизнеса к новым вызовам.

Отметим, что основанная в 2013 году компания OurCrowd – это израильская венчурная инвестиционная компания. Являясь одной из крупнейших в мире платформ массового финансирования ценных бумаг, компания специализируется на инвестировании в стартап-компании, функционирующие в области искусственного интеллекта, технологий, транспорта, энергетики, здравоохранения, безопасности и т. д. Компания предлагает инвесторам и структурам инвестиционную платформу для инвестирования в стартапы, компании на начальном этапе и венчурные фонды. Основатель и генеральный директор OurCrowd Джонатан Медведь является известным в Израиле специалистом и венчурным инвестором в области высоких технологий.

На бизнес-круглом столе с участием председателя Государственного агентства по туризму Фуада Нагиева, председателя Правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Орхана Мамедова, руководителя Азербайджанского фонда поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) Юсифа Абдуллаева была заслушана презентация израильских компаний, состоялись двустронние встречи с ведущими компаниями. В ходе обсуждений израильские компании выразили заинтересованность в расширении сотрудничества и налаживании новых связей.