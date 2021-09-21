Азербайджан улучшил свои позиции в Глобальном инновационном индексе 2021 года - Агентство интеллектуальной собственности

БАКУ /Trend/ - Опубликовано 14-е издание Глобального инновационного индекса (ГИИ) – 2021, являющегося совместным изданием Корнельского Университета (США), Школы бизнеса INSEAD (Франция) и Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и охватывающего в этом году 132 страны (прошлогодний рейтинг включал 131 страну). ГИИ начал публиковаться с 2007 года.

Рейтинг ГИИ 2021 года составлен на основе 81 индикатора, охватывающих потенциал, результативность и рамочные условия инновационной деятельности. Анализируемые индикаторы включают в себя широкий спектр сведений – от законодательства, науки и образования до вопросов развития рынка, бизнеса, инфраструктуры и т.д. Основная цель публикации ГИИ заключается в предоставлении возможности оценки эффективности механизмов инновационной деятельности стран.

Рейтинг ГИИ 2021 года состоит из 7 групп индикаторов инновационной деятельности, входящих в два результирующих субиндекса: «инновационные ресурсы» и «инновационные результаты». Субиндекс «инновационные ресурсы» позволяет оценивать элементы национальной экономики, в которых протекают инновационные процессы, в разбивке на пять групп: 1 – институты; 2 – человеческий капитал и наука; 3 – инфраструктура; 4 – развитие внутреннего рынка и 5 – развитие бизнеса. Субиндекс «инновационные результаты» отражает фактические результаты инновационной деятельности в разбивке по двум группам: 6 – распространение знаний и технологий и 7 – результаты креативной деятельности.

Лидером ГИИ-2021 года является Швейцария, за ней следуют Швеция, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Корея. В десятку наиболее инновационных стран входят также Нидерланды, Финляндия, Сингапур, Дания и Германия. Китай вошел во вторую десятку стран, получив в рейтинге 12-е место.

Из стран постсоветского пространства наилучшие показатели у Эстонии – 21-е место, Латвии – 38-е место и Литвы – 49-е место. Россия занимает 45-е место, а Азербайджан по сравнению с прошлым годом (82-е место) улучшил рейтинг и находится на 80-м месте.

По субиндексу «инновационные ресурсы» Азербайджан в рейтинге занимает 74-е место, опережая в рамках СНГ Узбекистан (75), Украину (76), Молдову (80), Кыргызстан (81), Армению (85), Таджикистан (104).

Наилучший результат страны по данному субиндексу занимает блок «Развитие внутреннего рынка» – 36-е место. В этом блоке направление «Кредит» занимает 33-е место, а входящий в направление показатель «простота получения кредита» занимает 1-е место среди всех стран рейтинга, показатель «кредиты микрофинансирования» – 13-е место. В блоке «Институты» направление «бизнес-среда» занимает высокое – 33-е место, а показатель «легкость начала бизнеса» - 9-е место. В блоке «Человеческий капитал и наука» показатель «соотношение учеников –учителей в начальной школе» занимает высокое 8-е место. Следует отметить, что в этом блоке по интегральному показателю «образование» Азербайджан улучшил свои позиции, переместившись с 84-го места в 2020 году на 76-е место в 2021 году. Отметим также, что по QS рейтингу университетов Азербайджан занимает 5-е место среди стран СНГ, уступая России, Казахстану, Украине и Белоруссии. Высокие места по направлению «инновационные связи» страна занимает по индикаторам «сотрудничество между университетами и индустрией» – 23-е место, «кластерное развитие» – 27-е место.

Не менее важным результирующим субиндексом является субиндекс «инновационные результаты». Если субиндекс «инновационные ресурсы» отражает уровень благоприятности для инноваций, то субиндекс «инновационные результаты» - достижения в этой области. Чем выше этот субиндекс, тем рациональнее используются инновационные возможности.

Азербайджан по результирующему субиндексу «инновационные результаты» опережает Таджикистан (96-е место), Узбекистан (100), Казахстан (101), Кыргызстан (119) и занимает 91-е место.

Относительно субиндекса «инновационные результаты» следует отметить, что по блоку «Результаты креативной деятельности» Азербайджан занимает 67-е место, опережая Грузию (74), Белоруссию (93), Таджикистан (107), Казахстан (110), Узбекистан (113), Кыргызстан (120). В этом субиндексе обращает внимание важный интегральный показатель «нематериальные активы», в основном определяемый объектами интеллектуальной собственности и по которому Азербайджан занимает 54-е место, улучшив на 2 позиции результат 2020 года (56-е место). В этом интегральном показателе довольно высокие места занимают показатели интеллектуальной деятельности: такие как промышленные образцы и торговые марки, по которым Азербайджан улучшил положение, соответственно на 18 и 11 мест в рейтинге.

В том же субиндексе высокое – 35-е место занимает показатель ИКТ и создание организационной модели.

По интегральному показателю «создание знаний» блоке «знания и технологические результаты» Азербайджан улучшил позиции на 6 мест и занимает довольно высокое место по показателям интеллектуальной собственности, таким как «заявки резидентов на полезные модели» (39-е место) и «заявки резидентов на изобретения» (56-е место).

В целом, дальнейшее улучшение общего индикатора ГИИ связывается с последовательным использованием ресурсов инноваций, т.е. с приведением показателя «Результаты инноваций» (91-е место) к показателю «Ресурсы инноваций» (74-е место).

Следует отметить, что важнейшие показатели интеллектуальной собственности, а именно промышленной собственности значительно улучшились. Это связано с возросшей патентной активностью резидентов – национальных заявителей. Так, за прошедший период по показателю «заявки резидентов на изобретения» имеет место улучшение на 8 позиций, по показателю «заявки резидентов на полезные модели» - на 11 позиций, по «промышленным образцам» - на 18 позиций, по «торговым маркам» - на 11 позиций, по «патентным семействам» - на 12 позиций.