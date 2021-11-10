В Карабах вернулись истинные хозяева – бывший премьер-министр Румынии

БАКУ /Trend/ - Во время оккупации армяне не проводили в Карабахе никаких восстановительных работ, потому что они не настоящие его хозяева. Сейчас в Карабах вернулись истинные хозяева.

Об этом сказал Trend бывший премьер-министр Румынии Петре Роман.

Он напомнил, что примерно 4-5 месяцев назад члены Международного центра Низами Гянджеви были удостоены чести провести онлайн-обсуждение с Президентом Ильхамом Алиевым.

"Темой нашего обсуждения было освобождение азербайджанских земель от оккупации. Это очень впечатляюще. Азербайджанский народ поднялся на войну и добился своей цели, это большой успех", - заявил Петре Роман.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)