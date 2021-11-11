В проект госбюджета Азербайджана на 2022 г. могут быть внесены изменения – Самир Шарифов (версия 2)

(первая версия в 11:27)

БАКУ /Trend/ - В проект госбюджета Азербайджана на 2022 год могут быть внесены изменения.

Об этом сказал в четверг министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения проекта госбюджета-2022 на совместном заседании комитетов по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям и Дисциплинарной комиссии, сообщает Trend.

По словам министра, Кабмин подготовил «Стратегию социально-экономического развития Азербайджана на 2021-2025 годы», которая была представлена на рассмотрение Президенту Ильхаму Алиеву.

«Учитывая важное значение этого документа, ожидается, что после его рассмотрения главой государства в проект госбюджета Азербайджана на 2022 год могут быть внесены изменения», - сказал Шарифов.

Отметим, что доходы государственного бюджета Азербайджана в будущем году, по официальным прогнозам, составят порядка 26,82 миллиарда манатов, увеличившись по сравнению с показателем 2021 года на 5,4 процента. При этом расходы госбюджета запланированы на уровне 29,89 миллиарда манатов, что на 4,7 процента больше, чем в нынешнем году.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)