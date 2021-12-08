Агентство по развитию МСБ Азербайджана планирует создание альтернативного источника кредитования малых и средних предпринимателей

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана ведет переговоры с Исламским банком развития (ИБР) по созданию в Азербайджане альтернативного источника кредитования малых и средних предпринимателей.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду председатель правления Агентства Орхан Мамедов, выступая на V Международном банковском форуме в Баку.

«До сегодняшнего дня половина полученных нами обращений была обеспечена финансированием. Также отмечу, что предприниматели сталкиваются с проблемами при получении банковских кредитов, наше Агентство мониторит эти процессы, и в соответствии с мировой практикой мы ведем переговоры с Исламским банком развития по созданию альтернативного источника кредитования малых и средних предпринимателей. Агентство вместе с ведущими банками страны ведет переговоры по этому вопросу», - сказал он.

(Автор: Садраддин Агджаев)