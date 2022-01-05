Будут организованы "Маршруты Победы" в Карабах - председатель Государственного агентства по туризму

БАКУ /Trend/ - Будут организованы "Маршруты Победы" в Карабах.

Как передает в среду Trend, об этом председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев сказал журналу "Милли Меджлис".

По его словам, в настоящее время совместно с другими госструктурами идет работа над планами по возобновлению и развитию туризма на освобожденных территориях, превращению региона в новую туристическую дестинацию.

"Чтобы продвигать Карабах как национальную и безопасную туристическую зону, необходима разработка и поэтапная реализация долгосрочной стратегии. Весь Карабахский регион, в частности, Шуша, Гадрут, Физули, Суговушан, Восточный Зангезур обладают богатыми ресурсами и имеют широкие возможности для развития различных видов туризма - экотуризма, оздоровительного туризма, горного и зимнего туризма и др. В этом смысле особо следует отметить Агдам. Есть план о полном восстановлении этого подвергшегося урбициду города и превращении его в центр туризма. Албанские церкви, наследие Карабахского ханства, Шелковый путь имеют богатый культурный и туристический потенциал. Опираясь на эти ресурсы, в рамках продукции туризма и концепции "Маршрута Победы" планируется подготовить проекты. Предполагается, что до 2025 года освобожденные территории посетят около 1 миллиона местных и иностранных туристов", - отметил Нагиев.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)