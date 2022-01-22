Рекордные показатели в ненефтяном секторе – в чем секрет успеха экономической стратегии Азербайджана?

БАКУ /Trend/ - Азербайджан добился очень больших успехов в направлении нефтяных доходов в ненефтяной сектор. В прошлом году ненефтяной рост Азербайджана составил 20 процентов, что является рекордным показателем за историю независимости страны.

В прошлом году поступления по НДС в ненефтяном секторе выросли на 17 процентов. Наиболее высокие темпы роста налоговых поступлений в ненефтяном секторе экономики Азербайджана в 2021 году были зафиксированы в сфере общепита - 84,1 процента, розничной торговли - 53,7 процента, промышленности - 29,3 процента и в сфере услуг - 19,7 процента.

В 2021 году добавленная стоимость в ненефтяной промышленности Азербайджана выросла на 17,8 процента. Удельный вес ненефтяной промышленности в ненефтяном ВВП в 2021 году достиг 9,6 процента, что превышает показатели 2020 (8,5 процента) и 2019 годов (7,6 процента).

Темпы роста ненефтяной экономики выросли на 7,2 процента. Ненефтяная промышленность выросла почти на 20 процентов.

При прогнозе роста мировой торговли в 2021 году на уровне 10,8 процента ненефтяной экспорт Азербайджана вырос на 47,2 процента. Такое увеличение ненефтяного экспорта является рекордным показателем.

Ненефтяной экспорт Азербайджана в 2021 году вырос на 870 миллионов долларов по сравнению с 2020 годом и составил 2,7 миллиарда долларов. По итогам прошлого года доля плодоовощной продукции в ненефтяном экспорте составила 630,4 миллиона долларов. В 2021 году в Азербайджане зафиксирован рост в два раза экспорта черных металлов и изделий из них, хлопковой пряжи – в 3,1 раза, сахара – на 19,2 процента, продукции химической промышленности – в 2,9 раза, хлопкового волокна – на 58,3 процента, алюминия и изделий из него – на 66,2 процента.

Крупнейшими импортерами азербайджанской ненефтяной продукции являются Россия, Турция, Швейцария, Грузия и ряд других стран.

В ближайшем будущем промышленные зоны, которым правительство Азербайджана придает особое значение, будут выступать в качестве основы и движущей силы ненефтяной промышленности.

Ожидается, что благодаря повышению роли ненефтяного сектора как основного источника экономического роста также будет достигнут устойчивый рост доли ненефтяных доходов в госбюджете.

По прогнозам минэкономики Азербайджана, уже к 2025 году доля ненефтяного сектора в ВВП составит 72,9 процента, а нефтяного - 27,1 процента.

Таблица прогнозируемого объема ВВП Азербайджана на 2021-2025 гг. и удельного веса ненефтяного и нефтяного секторов в ВВП

Год Объем ВВП (в млрд манатов) Доля и объем ненефтяного сектора в ВВП (в млрд манатов и в %) Доля и объем нефтяного сектора в ВВП (в млрд манатов и в %) 2021 82,2 55,1 млрд манатов (67,0%) 27,1 млрд манатов (33,0%) 2022 87,5 59,6 млрд манатов (68,1%) 27,9 млрд манатов (31,9%) 2023 92,4 64,5 млрд манатов (69,8%) 27,9 млрд манатов (30,2%) 2024 97,9 69,5 млрд манатов (71,0%) 28,4 млрд манатов (29,0%) 2025 102,6 74,8 млрд манатов (72,9%) 27,8 млрд манатов (27,1%)

Как отмечает заместитель начальника департамента анализа рыночной конъюнктуры российского Газпромбанка Гульнара Хайдаршина, в среднесрочной перспективе высока вероятность реализации более оптимистичного сценария роста ненефтегазового экспорта Азербайджана.

По ее словам, для достижения планового показателя в 3,6 миллиарда долларов в 2025 году прирост за четыре года должен составить 1,2 миллиарда долларов.

"Этот объем легко достижим с учетом высокого экспортного потенциала Азербайджана и ожидаемого строительства новых экспортно ориентированных производств в Карабахе. Учитывая рекордный рост ненефтегазового экспорта, сохранение сопоставимой динамики ненефтегазового экспорта в среднесрочной перспективе при поддержке реализуемых мер позволит увеличить его долю в общем объеме экспорта к 2025 году до уровней, близких к 20 процентам", - считает Хайдаршина.

По ее словам, также имеется потенциал дальнейшего развития металлургии, для чего Азербайджан обладает необходимыми природными ресурсами и энергетическими мощностями.

В последние годы создание межотраслевого баланса для обеспечения экономической стабильности в Азербайджане, эффективного использования природных и материальных ресурсов остается актуальным вопросом. Государственные программы и реализуемые правительством меры заложили основу для развития ненефтяного сектора.

В настоящее время государство выбрало развитие ненефтяного сектора в качестве приоритетного направления. Поэтому внимание страны сосредоточено на повышении благосостояния населения, переходе к экспортоориентированной экономике и повышении ее конкурентоспособности.

Развитие ненефтяного сектора требует диверсификации экономики. В связи с этим одним из важных вопросов, стоящих перед государством, является ускорение процесса диверсификации. Немаловажную роль в этой сфере играет и развитие отдельных регионов. Создание благоприятной среды для развития ненефтяного сектора в Азербайджане и стимулирование экономической активности частного сектора является одной из важных задач, стоящих перед государством.

Можно сказать, что развитие ненефтяного сектора играет важнейшую роль в обеспечении национальной экономической безопасности Азербайджана.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)