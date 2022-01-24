Хорватия направит в Азербайджан три делегации

БАКУ /Trend/ - Хорватия направит три делегации в Азербайджан для участия в предстоящем в феврале заседании Консультативного совета "Южного газового коридора" (ЮГК), сообщили Trend в посольстве Хорватии в Баку.

«Азербайджан посетят три делегации от министерства экономики и устойчивого развития Республики Хорватия во главе с госсекретарем Иво Милатичем, директором Кристиной Челич и руководителем бизнес-подразделения Plinacro Ltd Флорианом Джедовичем», - сказали в посольстве.

По данным дипмиссии, представители Хорватии также примут участие во встрече, посвященной Ионическо-Адриатическому трубопроводу (IAP), который предусматривает соединение с Трансадриатическим трубопроводом (TAP) для транспортировки газа в другие страны Юго-Восточной Европы.

Отметим, что "Южный газовый коридор" начал транспортировку азербайджанского газа в Европу 31 декабря 2020 года. Он прокачивает газ из региона Каспийского моря в европейские страны через Грузию и Турцию.

Этот масштабный проект направлен на диверсификацию маршрутов и источников поставок энергоносителей, тем самым способствуя укреплению энергетической безопасности Европы. Стоимость проекта составила 33 миллиарда долларов при прогнозе в 45 миллиардов долларов.

Первое заседание Консультативного совета ЮГК состоялось 12 февраля 2015 г., второе заседание – 29 февраля 2016 г., третье заседание – 23 февраля 2017 г., четвертое – 15 февраля 2018 г., пятое – 20 февраля 2019 г., шестое заседание состоялось 28 февраля 2020 г. и седьмое заседание - 11 февраля 2021 г.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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