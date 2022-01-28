Хорватия и Азербайджан обладают значительным потенциалом для укрепления сотрудничества в сельском хозяйстве и пищевой промышленности - посол (Интервью) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Хорватия и Азербайджан обладают значительным потенциалом для укрепления сотрудничества в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, сказал Trend посол Хорватии в Азербайджане Бранко Зебич.

Комментируя перспективы взаимного открытия торговых домов Азербайджана в Хорватии, посол сказал, что, несмотря на то, что этот вопрос обсуждался на протяжении нескольких лет, к сожалению, пока каких-либо результатов не достигнуто.

«Нам следует начать с более значительного присутствия продуктов питания и напитков производства Азербайджана и Хорватии на рынках обеих стран посредством торговых сетей. На рынке Азербайджана имеется всего несколько видов продуктов питания производства хорватских компаний. Аналогичная ситуация наблюдается с азербайджанской продукцией в Хорватии. В скором времени у меня будет встреча в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (AZPROMO) по этому поводу. Безусловно, у Азербайджана и Хорватии есть неиспользованный потенциал для укрепления сотрудничества в сельском хозяйстве и пищевой промышленности», - сказал Зебич.

Он также отметил, что очередное заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Хорватия пройдет в Баку. Дипломат напомнил, что второе заседание межправкомиссии прошло в ноябре 2021 года.

«Такого рода встречи обычно проходят раз в два - три года. На данный момент известно только, что следующая встреча состоится в Баку. Прошедшая в Загребе встреча была вполне продуктивной, и в ней приняли участие более 30 высокопоставленных представителей различных государственных органов и министерств с обеих сторон. Были обсуждены и изучены все возможности торгово-экономического сотрудничества. Надеемся на положительные результаты в ближайшее время», - сказал Зебич.

Комментируя то, заинтересованы ли хорватские компании в инвестиционных возможностях на освобожденных территориях Азербайджана, посол отметил, что такая заинтересованность имеется и об этом ведутся предварительные переговоры с властями и бизнес-сообществом Азербайджана.

Говоря о том, повлияла ли как-либо пандемия COVID-19 на двусторонние отношения, Зебич сказал, что двусторонний товарооборот остается стабильным.

«Результатов за весь 2021 год у нас пока нет, но, скорее всего, они даже превысят как прошлогодние, так и результаты позапрошлого года. Что касается двусторонних отношений в целом, то, несмотря на пандемию, они активизировались. В октябре министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Грлич Радман посетил Азербайджан с официальным визитом, а в ноябре в Загребе состоялось второе заседание Совместной межправительственной комиссии по экономическому и торговому сотрудничеству», - сказал посол.

Он также отметил, что посольство Хорватии в Баку и посольство Азербайджана в Загребе проводили обмен культурными программами и проектами.

«В этом контексте я хотел бы выделить два концерта в Баку в декабре в исполнении Хорватского вокального ансамбля «Клапа Бошкет», - добавил Бранко Зебич.

Комментируя ход реализации проекта Ионическо-Адриатического трубопровода (IAP), разработанного четырьмя странами: Хорватией, Боснией и Герцеговиной, Черногорией и Албанией, Зебич напомнил, что 18 января 2022 года состоялась онлайн-встреча, в ходе которой стороны пришли к выводу, что проектную компанию необходимо создать как можно скорее.

«Есть намерение касательно подписания представителями всех четырех стран заявления о поддержке развития проектной компании в начале февраля 2022 года на полях встречи Консультативного совета Южного газового коридора в Баку. Мы считаем, что компания будет создана в ближайшие несколько месяцев, в зависимости от ситуации с пандемией», — сказал он.

Посол добавил, что, хотя подготовка к созданию проектной компании находится на завершающей стадии, из-за ситуации с COVID-19 она еще не создана.

(Автор: Наргиз Садыхова)

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