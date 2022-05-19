Access2Success: тренинги для женщин-предпринимателей (ФОТО)

Стартовали тренинги для женщин-предпринимателей, организованные в рамках проекта AccessBank-а «Access2Success». Более 250 кандидатов подали заявки на участие в проекте, направленном на поддержку женщин, делающих первые шаги в предпринимательстве. Из всех подавших 53 заявителя, полностью соответствовавших требованиям, были приглашены для участия в тренингах. В настоящее время предприниматели из Баку, Хырдалана и Агдама проходят обучение у экспертов по различным темам,- таким как стратегическое развитие бизнеса, отчетность, продажи, традиционный и цифровой маркетинг, электронная коммерция, управление человеческими ресурсами, контроль бизнеса и т.д. Участницы тренингов, в возрасте от 23 до 47 лет, помимо получения теоретических знаний от экспертов, также принимают участие в практических тренингах – что позволит им сразу же применить полученные новые знания в собственном бизнесе. Тренинги продлятся до конца июня.

AccessBank, лидер микрофинансирования в Азербайджане, запустил программу обучения женщин-предпринимателей для улучшения конкурентной бизнес-среды. Целью банка является поддержка женщин, которые занимаются микро-, малым и средним бизнесом и намерены его расширять в дальнейшем.