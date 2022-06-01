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Российскую экспозицию на международной выставке и конференции «Нефть и Газ Каспия» представили 20 российских компаний (ФОТО)

Экономика Материалы 1 июня 2022 20:57
Российскую экспозицию на международной выставке и конференции «Нефть и Газ Каспия» представили 20 российских компаний (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - В Баку открылась международная выставка и конференция «Нефть и Газ Каспия» (Caspian Oil & Gas), на которой свои разработки презентовали больше 100 международных компаний.

Российскую экспозицию под общим зонтичным брендом Made in Russia представили 20 российских компаний. Кроме традиционных решений для ТЭК, в этот раз предприятия РФ представили комплекс «зеленых» решений автоматизации — технологии, которые помогут сделать работу нефтегазовых компаний более экологичной и экономичной по самым современным стандартам.

Глава Российского экспортного центра Вероника Никишина в беседе с корреспондентом Trend отметила, что на выставке они организуют «биржу контактов». «Мы заранее собираем запросы от участников экспозиции Made in Russia и помогаем найти заинтересованных в их продукции покупателей, от коммерческих компаний до госструктур. Это позволяет компаниям максимально использовать время на выставке и встречаться только с теми, кому их продукция действительно нужна» - подчеркнула Никишина.

Caspian Oil & Gas — это место, где встречаются ведущие компании и специалисты в области нефти, газа и энергетики.

Российскую экспозицию на международной выставке и конференции «Нефть и Газ Каспия» представили 20 российских компаний (ФОТО)
Российскую экспозицию на международной выставке и конференции «Нефть и Газ Каспия» представили 20 российских компаний (ФОТО)
Российскую экспозицию на международной выставке и конференции «Нефть и Газ Каспия» представили 20 российских компаний (ФОТО)
Российскую экспозицию на международной выставке и конференции «Нефть и Газ Каспия» представили 20 российских компаний (ФОТО)
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