Центробанк Азербайджана продолжает работу по расширению безналичных платежей

БАКУ /Trend/ - В целях расширения безналичных платежей Центральным банком Азербайджана были реализованы крупные проекты, и сегодня эта работа продолжаются.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в четверг генеральный директор Центрального банка Азербайджана Фарид Османов в ходе финтех-саммита в Баку.

"По состоянию на 1 июня 2022 года в Азербайджане зарегистрированы 12,4 млн банковских карт, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20 процентов больше. Безналичные платежи выросли в 2,1 раза - до 8,1 млрд манатов, рост в общем обороте составил 12 процентов. Кроме того, на долю электронной коммерции пришлись 6 млрд манатов", - сказал он.

Также Османов сказал, что в соответствии с "дорожной картой" ЦБА до 2025 года планируется расширить сотрудничество с финтех-проектами, принять до конца этого года ряд законов в этой сфере.