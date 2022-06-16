Названо число поставленных в Азербайджан современных тягачей поколения К5

БАКУ /Trend/ - В 2022 году в Азербайджан поставлены 50 современных магистральных тягачей поколения К5 КАМАЗ-54901.

Об этом, как сообщает в четверг Trend, на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ 2022) сказал глава министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров в ходе встречи с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым.

По словам Мантурова, взаимодействие в промышленности между странами развивается по целому ряду направлений – это и судостроение, автомобилестроение, фармацевтика, химическая промышленность.

"Видим хорошие перспективы и в сфере энергетического машиностроения", - сказал он.

Кроме того, стороны обсудили кооперацию в областях сельхозмашиностроения, автомобилестроения, вертолетостроения и авиастроения для МЧС Азербайджана.

«Продолжаются поставки на азербайджанский рынок и готовой автомобильной продукции. В этом году в Азербайджан поставлены 50 современных магистральных тягачей поколения К5 КАМАЗ-54901», - подчеркнул Денис Мантуров.

Отметим, что свою продукцию в Азербайджан поставляют и другие российские производители - АВТОВАЗ, ГАЗ и УАЗ.