Развитие сотрудничества с соседними странами в автомобилестроении - один из приоритетов Ирана (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Одним из приоритетов Ирана является развитие сотрудничества в автомобильной промышленности с соседними странами и странами региона, а также за его пределами.

Об этом в интервью Trend сказал советник заместителя министра промышленности, рудников и торговли Ирана Хамид Адаби.

Он отметил, что сотрудничество в этой сфере с различными странами осуществляется в основном иранскими компаниями Irankhodro и Saipa.

«Учитывая потенциал этих компаний, возможны реализация производственных программ и увеличение экспортного потенциала», - сказал Адаби.

Представитель министерства отметил, что в планах департамента транспорта министерства промышленности, рудников и торговли Ирана выход на экспортные рынки с использованием существующего потенциала.

«Для соответствия спроса и предложения требуется решение таких вопросов, как увеличение производства, регулирование цен, использование современных технологий, поддержание и повышение уровня удовлетворенности клиентов», - сказал он.

По словам Адаби, благодаря программам министерства автомобилестроительные компании страны, такие как Irankhodro и Saipa, определят новые экспортные рынки и укрепят международное сотрудничество.

«Учитывая, что специалисты Irankhodro и Saipa ведут переговоры в этом направлении, скоро будут объявлены новости о достигнутых успешных результатах», - сказал Адаби.

По его словам, в рамках программы экспорта автомобилей Ирана в страны региона были поставлены задачи увеличения первоначального экспорта автомобилей “Samand” и “Tara” до 15 тысяч в год, а затем и до 40 тысяч, а также экспорта запчастей.

«Эта цель указывает на потенциал Ирана в области производства легковых автомобилей», - сказал Адаби.

Он отметил, что некоторые российские компании уже заявили о готовности ввести в эксплуатацию совместные с Irankhodro производственные объекты. «Иранская автомобилестроительная компания Saipa тоже стремится воспользоваться торговлей с Россией для развития международных торговых связей. Около пяти лет назад было произведено более тысячи автомобилей Tiba. В последнее время предпринимаются широкомасштабные усилия по совместному производству легковых автомобилей ”Quick“, ”Shahin", а в будущем и других автомобилей. Российские компании тоже заинтересованы в сотрудничестве с Saipa, и не только в плане импорта, но и трансфера производственных технологий и оборудования», - сказал Адаби.

Что касается сотрудничества в области автомобилестроения с Азербайджаном, представитель министерства напомнил, что "Irankhodro" раньше осуществляла производство легковых автомобилей "Samand" в Шамахинском районе. «После временного перерыва, совместное производство автомобилей вновь началось в 2018 году, в Нефтчале, с выпуском легковых автомобилей ”Dena“, “Samand LX”. В этих рамках до сих пор в Азербайджане было произведено около 6,5 тысячи автомобилей, часть из которых была экспортирована в другие страны», - сказал Адаби.

Он отметил, что в текущем году на повестке дня проведение обсуждений для продолжения сотрудничества "Irankhodro" в сфере производства и дальнейшего расширения торговых связей с Азербайджаном. «Иранская автомобилестроительная компания Saipa организовала в Азербайджане продажу автомобилей “Pride”. В последние годы в Азербайджан экспортировались и автомобили компании Saipa. Однако в связи с пандемией это сотрудничество было ограничено, и в настоящее время идет работа в рамках программы возобновления всестороннего сотрудничества», - сказал Адаби.

(Перевод: Фидан Мустафаева)