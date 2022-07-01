Названо количество оказанных в Азербайджане за 5 месяцев медуслуг

БАКУ /Trend/ - В январе - мае 2022 года в государственном и частном секторах Азербайджана было оказано 15 миллионов медицинских услуг.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в пятницу председатель правления Государственного агентства Азербайджана по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) Заур Алиев на конференции на тему «Бизнес-перспективы в сфере здравоохранения».

По его словам, за последние 10 лет в Азербайджане проведены значительные реформы.

«Расширены возможности частной медицины, правовая база, которая регулирует ее деятельность. Сейчас мы работаем в области частичного перевода ОМС и в частный сектор. В этом направлении мы провели соответствующие встречи в Турции и ознакомились с опытом этой страны», - сказал Алиев.

Он также отметил, что в Азербайджане государство оказывает поддержку для обеспечения частных клиник соответствующим оборудованием.

«Только за 5 месяцев 2022 года в стране было проведено 45 тендеров на покупку медицинского оборудования. Победителями этих тендеров стали представители малого и среднего бизнеса», - сказал Алиев.