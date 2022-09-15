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Исследовательский центр при минэкономики Азербайджана и ЦАРЭС подписали меморандум (ФОТО)

Экономика Материалы 15 сентября 2022 11:38 (UTC +04:00)
Исследовательский центр при минэкономики Азербайджана и ЦАРЭС подписали меморандум (ФОТО)

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В Баку состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между исследовательским центром при министерстве экономики Азербайджана и CAREC.

Как сообщает в четверг Trend, документ подписали председатель правления научно-экономического аналитического института при министерстве экономики Махир Гумбатов и директор института Программы центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) Сайед Шакил Шах.

Отметим, что меморандум направлен на международное сотрудничество в областях логистики, грузоперевозок, создания программ по устойчивой развитию экономики.

Было отмечено, что в дальнейшем ожидается подписание и других документов между сторонами.

Исследовательский центр при минэкономики Азербайджана и ЦАРЭС подписали меморандум (ФОТО)
Исследовательский центр при минэкономики Азербайджана и ЦАРЭС подписали меморандум (ФОТО)
Исследовательский центр при минэкономики Азербайджана и ЦАРЭС подписали меморандум (ФОТО)
Исследовательский центр при минэкономики Азербайджана и ЦАРЭС подписали меморандум (ФОТО)
Исследовательский центр при минэкономики Азербайджана и ЦАРЭС подписали меморандум (ФОТО)
Исследовательский центр при минэкономики Азербайджана и ЦАРЭС подписали меморандум (ФОТО)
Исследовательский центр при минэкономики Азербайджана и ЦАРЭС подписали меморандум (ФОТО)
Исследовательский центр при минэкономики Азербайджана и ЦАРЭС подписали меморандум (ФОТО)
Исследовательский центр при минэкономики Азербайджана и ЦАРЭС подписали меморандум (ФОТО)
Исследовательский центр при минэкономики Азербайджана и ЦАРЭС подписали меморандум (ФОТО)
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