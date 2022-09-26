Завершился турнир «Shusha Chess 2022», проводимый при поддержке банка АВВ

В Шуше состоялась церемония закрытия международного шахматного турнира «Shusha Chess 2022». Турнир стартовал 21 сентября и проходил в двух категориях - среди мужчин и женщин. В каждой категории 10 шахматистов соревновались в рапиде и блице.

Среди мужчин победу одержал Шахрияр Мамедъяров, набравший 26 очков, а среди женщин победа досталась Мери Арабидзе, грузинской шахматистке, занявшей первое место с 24 баллами.

Турнир был организован со стороны Министерства Молодежи и Спорта Азербайджанской Республики, Федерации шахмат Азербайджана и Управления государственного заповедника города Шуша. Главным спонсором мероприятия стала компания SOCAR, банк АВВ и «Azərxalça» также оказали поддержку в организации.

Международный шахматный турнир состоялся в культурной столице Азербайджана, Шуше впервые после исторической Победы в Отечественной войне. Мероприятие посвящено 190-летию выдающейся поэтессы и мецената Хуршудбану Натаван.

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