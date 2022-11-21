Пятничные скидки с банком ABB

В последнюю неделю ноября банк АВВ запускает новую кампанию, в рамках которой клиенты, оформившие кредитную карту TamKart, до 15 декабря получат в подарок 10 манатов за платежи от 100 до 300 манатов и 30 манатов за платежи свыше 300 манатов. Данная кампания продлится до 25 ноября и будет распространяться на все кредитные карты TamKart.

На этом возможности не заканчиваются. Дополнительно, клиенты, получившие кредит наличными от АВВ в период кампании, смогут получить одну из перечисленных дебетовых карт TamKart, Azercell co-brand и ABB-Miles со скидкой 65%. Для желающих приобрести одну из дебетовых карт TamKart, Azercell co-brand и ABB-Miles, без оформления кредита, будет доступна скидка - 30%.

Кроме того, клиенты смогут приобрести все товары в магазинах NLT, Soliton, SmartOn и ASUS Brandstore посредством TamKart в рассрочку на 24 месяца.

Также в ходе кампании клиенты, совершившие оплату на сумму от 300 манатов и выше в магазинах одежды и электроники, салонах красоты и SPA центрах посредством ABB-Miles или Azercell co-brand получат 2000 миль на ABB-Miles либо бонусы на Azercell co-brand в 3-х кратном размере до максимальной отметки в 2000 бонусов.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.