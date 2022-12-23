Халг Банк запустил сервис Google Pay™ для платежных карт Mastercard

БАКУTrend/ - С сегодняшнего дня сервис Google Pay™ будет активен для карт Mastercard от Халг Банка на устройствах Android и на устройствах поддерживающих WearOS. Для совершения платежей через Google Pay клиенты смогут хранить свои карты в цифровом кошельке Google Wallet™.

Google Pay — платежный метод, позволяющий держателям карт расплачиваться за покупки с помощью удобной, быстрой и безопасной оплаты в магазинах, где принимаются бесконтактные платежи, а также в приложениях и на сайтах. Чтобы совершить платёж в магазинах, достаточно поднести смартфон с операционной системой Android к платежному терминалу, при этом нет необходимости иметь при себе карту.

Настроить Google Pay очень легко- достаточно зайти в приложение Халг Банка XalqOnline или, загрузив из Google Play Store приложение Google Wallet™ на Android-устройство, и следуя инструкциям добавить карту Халг Банка.