Подготовлен календарь-каталог памятников истории и архитектуры Дашкесанского района (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Закрытое акционерное общество (ЗАО) «AzerGold» подготовило календарь-каталог памятников истории и архитектуры республиканского и местного значения, расположенных в Дашкесанском районе.

Основной целью проекта, реализуемого в рамках Политики социального воздействия и ответственности Общества, является представление Дашкесанского района, где ЗАО ведет активную добычу и производственную деятельность, не только как региона, богатого месторождениями полезных ископаемых, но и как одного из древних поселений с очаровательной природой, архитектурными и археологическими памятниками, а также способствовать популяризации памятников и туристического потенциала региона в целом. Подготовленный в этой связи в качественном и элегантном оформлении календарь-каталог на 2023 год содержит фотографии и информацию о 12 уникальных памятниках региона.

В целях постоянной защиты и популяризации национальных и местных памятников, расположенных в регионе, в рамках проекта планируется подготовить и установить информационные стенды, издать каталог «Памятники Дашкесана» и представить его широкой общественности.