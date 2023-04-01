ВБ планирует оказать поддержку Азербайджану в развитии потенциала в рамках Среднего коридора - Сара Майкл

БАКУ /Trend/ - В контексте поддержки реализации проектов в Азербайджане Всемирный банк (ВБ), среди прочего, рассматривает перспективы развития Среднего коридора, который позволяет осуществлять перевозку грузов из Китая в Европу.

Об этом сказала Trend региональный менеджер ВБ по Азербайджану Сара Майкл.

"В стране идет активное развитие, поэтому мы хотим убедиться, что программы, которые ВБ осуществляет совместно с правительством Азербайджана, затрагивают востребованные и актуальные сферы", — сказала представитель ВБ, отметив, что одной из таких сфер является развитие Среднего коридора

По ее словам, сейчас ВБ завершил очередной цикл программ в Азербайджане, в связи с чем правительство и Всемирный банк обсуждают новое соглашение по поддержке, которое, скорее всего, будет тесно увязано со стратегией экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы.

Ожидается, что новая программа также затронет сферу возобновляемых источников энергии, включая переход на "зеленую" энергию.

Представитель банка отметила, что ВБ считает, что новый цикл программ будет способствовать развитию человеческого потенциала в Азербайджане и затронет сферы образования, здравоохранения и социальных услуг.

Сара Майкл добавила, что ВБ продолжит оказывать техническую поддержку правительству Азербайджана в актуальных направлениях сотрудничества.

Отметим, что Средний коридор — международный транспортный коридор, который пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. На данный момент Средний коридор предлагает самый короткий и наименее затратный маршрут в Европу.