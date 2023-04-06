Казахстан будет прилагать все усилия для развития Среднего коридора - замминистра (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, также известного как Средний коридор, положительно скажется на экономике Казахстана и Азербайджана, и мы будем прилагать все усилия для развития этого маршрута.

Об этом сказал в интервью Trend заместитель министра торговли интеграции Казахстана Кайрат Торебаев.

Он отметил, что реализация этого транспортного маршрута придаст импульс товарообороту.

"Мы увидим достаточно большой скачок товарооборота между нашими странами в то время, как будем развивать этот коридор. Потому что Казахстан является крупной транзитной страной для Китая, для стран Европейского союза и стран СНГ", - добавил заместитель министра.

Торебаев также подчеркнул, что Средний коридор является важным маршрутом для Казахстана в силу его перспективности и потенциальных благ, которые он может предложить странам-участницам проекта.

"Любой транзит ведет к развитию экономических коридоров, а это ведет к развитию торговли, промышленности, инфраструктуры, двусторонней торговли", - отметил замминистра.

Также Торебаев отметил потенциальные сложности, тормозящие развитие проекта и включающие в себя инфраструктурные и технические ограничения. Несмотря на наличие сложностей, он выразил уверенность в том, что решение вышеуказанных вопросов не заставит себя долго ждать.