Будут расширены исследования по выращиванию засухоустойчивых растений - Меджнун Мамедов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Будут расширены исследования по выращиванию засухоустойчивых растений.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал журналистам министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов.

Он отметил, что в связи с этим будет проведена работа в научно-исследовательских институтах.

"Несколько дней назад я провел встречи в научно-исследовательских институтах. Основным поручением было расширить исследования в области выращивания растений, устойчивых к нехватке воды. Совместно с Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана создана комиссия по рациональному использованию водных ресурсов. В этом направлении будут приняты соответствующие меры", - сказал Мамедов.