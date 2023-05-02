С начала года по ОСАГО в Азербайджане заключено более 210 тыс. электронных договоров

БАКУ /Trend/ - С 1 января по 27 апреля 2023 года по обязательному страхованию автогражданской ответственности (ОСАГО) в Азербайджане заключено около 210 тысяч электронных договоров.

Об этом, как сообщает во вторник Trend, сказал исполнительный директор Бюро обязательного страхования Азербайджана Рашад Ахмедов.

По его словам, ежемесячное число заключенных договоров составило порядка 70 тысяч.

Отметим, что в январе - марте 2023 года сборы в сегменте страхования гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств выросли за год на 64,33 процента – до 35,667 миллиона манатов.

В целом страховые компании в Азербайджане собрали страховых премий на сумму свыше 221,067 миллиона манатов, а выплаты составили 70,514 миллиона манатов.