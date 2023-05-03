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ЕС изучает инвестиционный потенциал в Азербайджане - посол

Экономика Материалы 3 мая 2023 13:17 (UTC +04:00)
ЕС изучает инвестиционный потенциал в Азербайджане - посол

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Назрин Бабаева
Назрин Бабаева
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БАКУ /Trend/ - ЕС изучает инвестиционный потенциал в Азербайджане.

Об этом в среду, отвечая на вопрос Trend, сказал в ходе мероприятия, посвященного Всемирному дню свободы печати, посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко .

«На сегодня в Азербайджане действует около 400 европейских компаний. Могу сказать, что у Азербайджана есть огромный потенциал. И мы наблюдаем, что европейские инвесторы проявляют интерес к бизнес-среде страны. Отмечу, что сотрудничество в сфере взаимных инвестиций между Азербайджаном и ЕС также может служить в качестве обеспечения надежной связи стран за пределами Союза. В этом вопросе стоит подчеркнуть роль Среднего коридора, так как этот маршрут очень актуален сейчас, для Азербайджана в том числе, и в будущем послужит главным связующим звеном в Евразии», - сказал он.

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