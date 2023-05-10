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PASHA Bank объявляет конкурс цифрового искусства под названием «Следующие 100 лет», посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева

Экономика Материалы 10 мая 2023 12:59 (UTC +04:00)
PASHA Bank объявляет конкурс цифрового искусства под названием «Следующие 100 лет», посвященный памяти общенационального лидера Гейдара Алиева

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БАКУ/Trend/ - По случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, ведущий корпоративный финансовый институт страны PASHA Bank объявляет конкурс цифрового искусства, в котором творческие люди смогут продемонстрировать свое видение будущего.

Мы стали свидетелями того, как в реальном времени осуществились мечты гениальной личности, архитектора современного Азербайджана Гейдара Алиева о благополучном будущем своего народа. Вдохновленный дальновидной политикой и современным мышлением гениального лидера, PASHA Bank приглашает творческих людей визуализировать следующие 100 лет современного Азербайджана, основанного великим лидером.

PASHA Bank предлагает всем желающим присоединиться к конкурсу цифрового искусства под названием «Следующие 100 лет» и визуализировать свой взгляд на будущее Азербайджана, не ограничивая свое воображение.

По условиям конкурса участникам необходимо представить свои работы в период с 10 мая по 10 июня. Представленные материалы, отвечающие требованиям, будут оцениваться жюри, состоящим из экспертов сфер цифрового искусства, коммуникаций и маркетинга Азербайджана. Призовой фонд конкурса для первых 3 мест составляет 5000 AZN, 3000 AZN и 1000 AZN соответственно.

Подробную информацию о конкурсе можно получить на сайте https://contest.pashabank.az.

PASHA Bank на протяжении всей своей деятельности держит в центре своего внимания сохранение национального и культурного наследия нашей страны, его передачу будущим поколениям, а также его международное признание. Стремясь внести свой вклад в чествование наследия Гейдара Алиева, основателя и общенационального лидера современного Азербайджана, PASHA Bank приглашает всех принять участие в конкурсе и проявить свой творческий потенциал!

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