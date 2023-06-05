Центральным Таможенным Госпиталем проведена медико-социальная акция в Гяндже, посвященная 1 июня – Международному дню защиты детей (R) (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Центральным Госпиталем Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики проведена медико-социальная акция в Гянджинском Детском Доме для детей, лишенных родительской опеки. Акция в городе Гяндже была посвящена 1 июня – Международному дню защиты детей. В медико-социальной акции приняли участие заместитель начальника Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики, к.м.н., доцент Исмаил Эфендиев, представители Западного Территориального Главного Таможенного Управления, заместитель Главы Исполнительной Власти города Гянджи Адиль Тагиев, директор Гянджинского Детского Дома Назила Исмаилова, медицинский персонал Центрального Таможенного Госпиталя.

Открывая мероприятие вступительной речью, заместитель начальника Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики, к.м.н., доцент Исмаил Эфендиев поздравил воспитанников Гянджинского Детского Дома с 1 июня – Международным днем ​​защиты детей и выразил наилучшие пожелания. Исмаил Эфендиев рассказал о медико-социальных акциях, проводимых Управлением Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета, и отметил, что эти акции носят постоянный характер. Исмаил Эфендиев сказал: «В ходе сегодняшней акции команда высококвалифицированных врачей Центрального Таможенного Госпиталя: педиатры, детские неврологи, психолог, детский хирург, кардиолог, гинеколог, офтальмолог осмотрят детей и вручат им подарки. В рамках акции планируется проведение обучающих тренингов на актуальные темы о наркотических средствах, укусах змей и первой помощи при травмах».

Заместитель Главы Исполнительной Власти города Гянджи Адиль Тагиев выразил благодарность председателю Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики, генерал-лейтенанту таможенной службы Шахину Багирову, начальнику Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета, к.м.н., заслуженному врачу, генерал-майору медицинской службы Джейхуну Мамедову, врачам Центрального Таможенного Госпиталя за проведение данной медико-социальной акции. В своем выступлении он поздравил детей с 1 июня – Международным днем ​​защиты детей и отметил, что под руководством нашего Президента Ильхама Алиева этих детей впереди ожидают еще более прекрасные дни. Он сказал: «Вы знаете, что во всем мире дети считаются будущим общества. Сегодняшнее мероприятие очень важно и с той точки зрения, что если наше будущее растет здоровым, если наше будущее будет полностью готово к свершениям, то Азербайджан ждут великие дни».

Директор Гянджинского Детского Дома Назила Исмаилова выразила благодарность руководству Центрального Госпиталя Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики, а также медицинским работникам, принявшим участие в медико-социальной акции. Она сказала: «Международный день защиты детей, отмечаемый во всем мире, и в нашей стране отмечается как знаменательный праздник, в Азербайджане особое внимание уделяется защите прав детей, которые являются нашим будущим. Для здоровья, развития и хорошего образования детей реализуются большие проекты. В Гянджинском Детском Доме дети, лишенные родительской опеки, растут под защитой государства и получают особое внимание и заботу. Похвально, что сегодня наших детей осмотрели высококвалифицированные врачи Центрального Госпиталя Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета».

После официальной части открытия мероприятия воспитанники Гянджинского Детского Дома исполнили художественную композицию, прочитали стихи, спели песни и станцевали.

После медицинской акции были проведены тренинги для педагогов, воспитателей и воспитанников Детского Дома: заместитель начальника Управления Медицинской Службы Исмаил Эфендиев – о вреде наркотиков и психотропных веществ, заведующая отделением Скорой медицинской помощи Центрального Таможенного Госпиталя, врач скорой помощи Наргиз Каримова – о правилах оказания первой помощи, заведующая отделением Акушерства и гинекологии Тарана Байрамова – о половом развитии и репродуктивном здоровье для девочек, детский хирург Тогрул Пириев – о половом развитии и репродуктивном здоровье для мальчиков, специалист Научно-Практического и Учебного Центра Управления Медицинской Службы Шахла Мирзазаде – о здоровом образе жизни и вреде курения.

Врачи Центрального Таможенного Госпиталя провели кардиологическое, офтальмологическое, травматологическое, терапевтическое и неврологическое обследование около 100 детей, воспитанников Гянджинского Детского Дома, дали медицинские советы и подарили им книги.