Пшеница стала самой субсидированной культурой сельского хозяйства в Азербайджане – премьер-министр

БАКУ/Trend/ - С учетом внешних вызовов в последние годы самой субсидированной культурой сельского хозяйства в Азербайджане стала пшеница.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов в ходе Евразийского конгресса – 2023, который проходит в Сочи (Россия).

«В июне 2022 года Кабинетом министров было принято распоряжение о повышении уровня самообеспеченности продовольственной пшеницы и создание местным производителям государственной поддержки. Мы повысили размер субсидий на каждую тонну муки и мучных изделий, реализуемых на внутреннем рынке. Также был увеличен импорт пшеницы, а производство и продажа пшеничной муки и хлеба освобождены от НДС», - сказал он.

Кроме того, по словам премьер-министра, крупным импортерам зерна выдаются кредиты по очень низким процентам.

«Азербайджан импортирует в достаточно серьезных объёмах пшеницу. Основные поставщики – это РФ и Казахстан. Параллельно предпринимаются меры по увеличению размеров государственного зернового фонда и формированию продовольственного обеспечения», - сказал Асадов.