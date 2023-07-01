Азербайджан входит в топ-10 стран по числу созданных в Узбекистане новых предприятий с иностранным капиталом

БАКУ /Trend/ - Азербайджан открыл 22 новые компании в Узбекистане в январе-мае 2023 года, сообщает Trend.

По данным Агентства статистики Узбекистана, Азербайджан занял девятое место среди десяти стран, создавших в Узбекистане новые предприятия с иностранным капиталом за первые пять месяцев текущего года.

В отчетный период Россия лидирует по количеству созданных компаний в Узбекистане (376), за ней следуют Китай (245) и Турция (121).

В общей сложности за первые 5 месяцев 2023 года в Узбекистане было создано около 1279 предприятий с участием иностранного капитала.

Между тем товарооборот между Азербайджаном и Узбекистаном в январе-мае 2023 года составил 76,7 миллиона долларов, из которых 52,2 миллиона долларов пришлось на экспорт в Азербайджан, а 24,5 миллиона долларов - на импорт.