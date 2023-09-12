Состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Под руководством премьер-министра Али Асадова состоялось очередное заседание Экономического совета Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, на заседании были обсуждены прогнозные показатели государственного и сводного бюджетов на 2024 год и последующие три года, подготовленные на основе приоритетов и целей, определенных Президентом Азербайджана на 2024 год и среднесрочный период; основные предположения, используемые в бюджетных прогнозах, целевые показатели по параметрам бюджетного правила, бюджетная политика на 2024-2027 годы, национальные приоритеты расходов, финансирование программы "Большое возвращение", параметры рамки среднесрочных расходов, прогнозы социально-экономического развития на среднесрочный период и другие текущие вопросы.

Были заслушаны доклады министра экономики Микаила Джаббарова, министра финансов Самира Шарифова и министра труда и социальной защиты Сахиля Бабаева.

По итогам заседания были даны поручения соответствующим структурам в связи с представлением в Кабинет министров всех документов и информации по пакету бюджета на 2024 год для представления Президенту Азербайджана.