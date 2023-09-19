Акция "28 лет" от A-Qroup (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Подошла к концу акция "28 лет" от страховой компании A-Qroup для ее лояльных клиентов – тех, кто выбирал и продолжает выбирать эту компанию более 10, 15 и 20 лет.

В течение месяца сотрудники 24 компаний и члены их семей воспользовались скидкой 28% на КАСКО своих автомобилей, а также были проведены встречи с представителями всех компаний.

A-Qroup выражает глубокую благодарность всем лояльным клиентам за то, что они доверяют здоровье своих сотрудников и членов своих семей именно им. Для A-Qroup большая честь отметить свое 28-летие на страховом рынке вместе со своими клиентами.