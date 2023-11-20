От ввозных таможенных пошлин в Азербайджане освобождены около 300 промежуточных товаров - замминистра

БАКУ /Trend/ - В этом году от ввозных таможенных пошлин были освобождены около 300 промежуточных товаров, используемых в местном производстве.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев в ходе Таможенного бизнес-форума 2023 (GBF23), проходящего в Баку.

Он отметил, что важная часть улучшения деловой среды в Азербайджане связана с совершенствованием системы таможенного и налогового регулирования экономики.

"Активное использование государством фискальных инструментов для повышения привлекательности инвестиционной среды придает позитивный импульс всему процессу. За последние годы были сделаны важные шаги в направлении обеспечения субъектов предпринимательства доступными таможенными инструментами и рациональными таможенными процедурами, а также внедрены системы электронного декларирования и выпуска "зеленого коридора", новые инновационные технологии в таможенной сфере дают положительные результаты. В этом году от ввозных таможенных пошлин были освобождены около 300 промежуточных товаров, используемых в местном производстве. Этот шаг сыграл важную роль в снижении себестоимости местного производства и повышении конкурентоспособности экспорта и местных товаров на внешних рынках. Хочу отметить, что этот процесс в настоящее время продолжается, и нашим правительством планируется предпринять ряд новых шагов. Так, в целях совершенствования правил расчетов при экспорте, защиты местного производства и удовлетворения его сырьевых потребностей, а также надежного обеспечения населения рядом необходимых потребительских товаров, зависящих от импорта, подготовлены и в настоящее время обсуждаются законодательные проекты. Обсуждение проходит вместе с соответствующими органами", - отметил он.

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