Обнародована инструкция для получения разрешения на грузоперевозки в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Согласно последнему изменению в закон "Об автомобильном транспорте", на перевозку пассажиров и грузов автомобильным транспортом должно быть получено разрешение.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Азербайджанское агентство наземного транспорта, чтобы сделать это, необходимо заполнить на портале e-xidmet.ayna.gov.az соответствующие поля.

Отметим, что для выдачи разрешения в электронном виде агентством была запущена электронная услуга. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо получить доступ к электронному сервису "Заявление на выдачу разрешения в сфере пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом" на портале "e-xidmet.ayna.gov.az. Доступ к электронной услуге можно получить через усиленную подпись посредством ASAN Login.

Юридические лица и предприниматели, желающие подать заявку, после входа в систему должны в первую очередь выбрать направление деятельности и создать свой профиль. Поскольку эта система интегрирована с информационными системами соответствующих государственных органов, большая часть информации в запрашиваемых документах поступает оттуда, что сводит к минимуму количество запрашиваемых документов. Система интегрирована с государственным платежным порталом для проведения платежей в электронном виде по направлениям деятельности, требующим уплаты пошлины. После представления информации в соответствии с направлением деятельности и добавления документов обращение направляется в Агенство для рассмотрения в электронном порядке.

Обращение рассматривается в Агентстве в установленные законодательством сроки и при отсутствии недочетов "Разрешение" направляется в электронный кабинет заявителя.

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