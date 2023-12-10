Интерконнектор Сербия-Болгария имеет стратегическое значение для ЕС - Эмануэле Джофре

НИШ/Trend/- Газовый интерконнектор Сербия-Болгария имеет стратегическое значение для ЕС.

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказал посол ЕС в Сербии Эмануэле Джофре на церемонии запуска газового интерконнектора Болгария-Сербия в городе Ниш (Сербия).

«Я хотел бы поблагодарить всех, кто работал в этой области, и Европейский Союз за усердную работу, чтобы сделать это возможным»,- сказал он.

Джофре отметил, что ЕС усилил поддержку Сербии, выделив 65 миллионов долларов, чтобы помочь наиболее уязвимым слоям населения и снизить стоимость счетов за электроэнергию.

«И это часть 1-миллиардной поддержки энергетического сектора за последние 20 лет. И это потому, что Сербия является кандидатом на вступление в Европейский Союз»,- сказал он.

Джофре отметил, что новый план роста Сербии предоставит больше возможностей для реформы и дополнительное финансирование.