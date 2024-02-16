БАКУ/Trend/ - Yelo Bank, который всегда учитывает различные финансовые потребности своих клиентов, предлагает кредит под залог недвижимости. Этот продукт предоставляет возможность людям с большими планами занять значительные суммы денег, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Получить кредит в Yelo Bank можно под ставку от 14% годовых.

Кредит от Yelo Bank выдается до 100 000 AZN сроком до 54 месяцев. При этом за выдачу кредита комиссия не взимается. Оформить кредит возможно в любом отделении Yelo Bank. В качестве залога принимается любая недвижимость, зарегистрированная государством и расположенная на территории страны, будь то квартира, частный дом, дача или коммерческая недвижимость (за исключением поселков в регионах).

Если вас интересует кредит под залог недвижимости от Yelo Bank, вы можете обратиться в любое отделение банка с паспортом, документами, подтверждающими ваш доход, и документами на недвижимость. Для получения более подробной информации звоните по номеру 981: bit.ly/3UKEFhe

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Yelo Bank – Яркий Банкинг!