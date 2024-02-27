Зангезурский коридор позволит расширить пропускную способность Среднего коридора - замминистра

БАКУ /Trend/ - Реализация проекта Зангезурского коридора расширит пропускную способность Среднего коридора на 8-10 миллионов тонн в год.

Как передает во вторник Trend, об этом заявил заместитель министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Гумматов в ходе презентации исследования по Среднему коридору, проведенного сегодня Всемирным банком в Тбилиси.

"На освобожденных территориях Азербайджана продолжается реализация крупномасштабных инфраструктурных проектов. Инвестирование в автомобильные и железные дороги в Карабахе для восстановления исторических связей является приоритетом, предполагающим установление коммуникационных линий. В этой связи, проект Зангезурского коридора создаст большие возможности для развития транспортно-логистического сектора и станет частью Среднего коридора. Этот проект значительно сократит расстояние, что приведет к существенному увеличению пропускной способности - на 8-10 миллионов тонн в год. Вместе мы полны решимости реализовать весь потенциал Среднего коридора, обеспечив его дальнейший успех в качестве жизненно важного маршрута для торговли", - сказал он.

Отметим, что предложенный Азербайджаном проект Зангезурского коридора направлен на установление транспортного сообщения между основной территорией Азербайджана и его эксклавом, Нахчыванской Автономной Республикой, проходящего через территорию Армении.

Этот проект возник в ходе реализации договоренностей, изложенных в трехстороннем заявлении, подписанном лидерами Азербайджана, Армении и России по итогам II Карабахской войны в 2020 году.

Одним из элементов документа была подтверждена готовность Армении обеспечить безопасность транспортного сообщения с Нахчываном, способствуя свободному передвижению людей, транспортных средств и товаров в обоих направлениях.

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