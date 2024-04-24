В ЗАО «AzerGold» состоялась встреча с кенийскими бизнесменами

БАКУ /Trend/ - Председатель Правления Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» Закир Ибрагимов встретился с делегацией Республики Кения, находящейся с визитом в Азербайджане.

Приветствуя гостей, З.Ибрагимов отметил, что укрепление отношений дружбы и сотрудничества между странами как в рамках двусторонних, так и международных организаций вызывает удовлетворение. Председатель Правления подчеркнул, что имеются большие перспективы для развития экономических отношений, особенно для налаживания сотрудничества в горнодобывающей сфере.

В ходе встречи З.Ибрагимов рассказал о достижениях ЗАО «AzerGold» по сферам деятельности, стратегических планах Общества и проделанной работе по повышению экономической эффективности в горнодобывающем секторе. Отметив, что с момента своего создания ЗАО «AzerGold» обладает успешным опытом сотрудничества с международными компаниями, З.Ибрагимов сказал, что дальнейшее расширение деятельности за пределами страны входит в стратегические планы Акционерного Общества. Председатель довел до внимания, что Африканский континент, богатый минеральными ресурсами, также представляет интерес.

Гости, представляющие деловые круги Кении, отметили, что сельское хозяйство является локомотивом экономики страны, но металлургическая промышленность, особенно переработка железной руды, также получило широкое развитие. Кроме того, была представлена информация о существующих в Кении россыпных месторождениях золота, в том числе о перспективах сотрудничества в области переработки меди, цинка и других видов металлиов, возможностях, созданных для инвесторов, льготах и привилегиях, применяемых в этом направлении.

В ходе встречи до внимания было также доведено, что ЗАО «AzerGold» открыто для полезных инициатив, в том числе для обмена опытом. В этой связи была отмечена возможность оценки между сторонами перспектив сотрудничества с соответствующими структурами горнодобывающей промышленности, государственными и частными компаниями. Затем состоялся широкий обмен мнениями по вопросам продвижения легальной добычи полезных ископаемых, планов внедрения «зеленой энергии», «зеленых технологий» в горнодобывающие проекты, а также по другим темам, представляющим взаимный интерес.