БАКУ /Trend/ - Азербайджан ведет активную работу по приведению своих стандартов в соответствие с бизнес-рейтингом Всемирного банка.

Как сообщает в четверг Trend, об этом журналистам сказал заместитель руководителя Государственной службы по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при министерстве экономики Азербайджана Джафар Бабаев.

По его словам, страна предпринимает значительные шаги для улучшения своей позиции.

"Как вы знаете, принят "Кодекс о конкуренции", принят новый закон о государственных продажах, сделаны значительные шаги в области инноваций. Дальнейшее совершенствование этих направлений предусмотрено в дорожной карте, утвержденной до конца текущего года. Международная практика и особенно новый бизнес-рейтинг Всемирного банка требуют от нас дополнительного усовершенствования законодательства. В этой области много нюансов. В связи с этим мы проводим работу, чтобы полностью соответствовать этому рейтингу", - отметил он.

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