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Есть динамика к продолжению роста товарооборота между Азербайджаном и Болгарией - министр

Экономика Материалы 1 июля 2024 12:02 (UTC +04:00)
Есть динамика к продолжению роста товарооборота между Азербайджаном и Болгарией - министр

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Лада Евграшина
Лада Евграшина
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БАКУ/Trend/ - В 2023 году товарооборот между Азербайджаном и Болгарией увеличился на 57% по сравнению с предыдущим годом и в 2024 году есть динамика к продолжению роста.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана, сопредседатель Азербайджано-болгарской межправительственной комиссии Меджнун Мамедов на проходящем в Баку шестом заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Болгарией.

По его словам, на сегодняшний день подписано 69 документов о сотрудничестве между Азербайджаном и Болгарией, еще 7 документов находятся на рассмотрении.

"Есть возможность дальнейшего наращивания торговых отношений. Мы также полны решимости расширять сотрудничество в сфере сельского хозяйства", - добавил министр.

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