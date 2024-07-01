Подписан протокол по итогам заседания азербайджано-болгарской межправительственной комиссии

БАКУ/Trend/ - Протокол по итогам шестого заседания совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Болгарией подписан сегодня в Баку, передает в понедельник Trend.

Документ предусматривает дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Болгарией в сферах экономики, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, энергетики, транспорта, информационно-коммуникационных технологий, здравоохранения, окружающей среды, туризма, а также научно-технической, гуманитарной и социальной сферах.

В итоговом протоколе отразилось намерение и дальше совершенствовать правовую и нормативную базу двусторонних отношений. Стороны договорились провести в следующем году в Болгарии седьмое заседание совместной Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

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