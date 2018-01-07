Возбуждено уголовное дело в связи с ДТП с участием автобуса в Баку, водитель задержан

БАКУ /Trend/ - В результате неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры Хатаинского района Баку, задержан водитель пассажирского автобуса, совершивший на Зыхском шоссе тяжелое ДТП и скрывшийся с места происшествия.

Об этом говорится в совместном заявлении Главного управления полиции города Баку и городской прокуратуры.

В сообщении отмечается, что 6 января примерно в 17:00 на Зыхском шоссе пассажирский автобус марки "Daewoo" с государственным номерным знаком "99-XM-581", следовавший по маршруту №175, потеряв управление выехал с дороги и упал в овраг.

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