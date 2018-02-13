В бакинском метро на рельсы упала женщина

13 февраля 2018 20:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня вечером в бакинском метро произошла небольшая задержка в движении электричек из-за падения женщины под колеса поезда.

Об этом во вторник сказал Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

По его словам, инцидент произошел сегодня в 18:49 на станции метро "Иншаатчылар".

"На станции "Иншаатчылар" под колеса поезда, двигавшегося по маршруту "Ази Асланов" -"Дарнагюль", упала женщина. Это не самоубийство, она упала. В движении поездов наблюдалась пятиминутная задержка. Пока мы не смогли установить ее личность", - сказал Пашаев.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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