Гражданин Азербайджана пытался ввезти 10 незадекларированных телефонов (ФОТО, ВИДЕО)

14 сентября 2018 16:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Гражданин Азербайджана, прилетевший рейсом Дубай-Баку, проходя таможенный досмотр, был опрошен в соответствующем порядке, и сказал, что кроме телевизора, двух ноутбуков и мобильного телефона у него нет других товаров, которые подлежат обязательному декларированию, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета, распространенном в пятницу.

Однако при проверке багажа гражданина рентгеновским аппаратом на мониторе появились изображения коробок мобильных телефонов, поэтому багаж был перепроверен. Когда у гражданина спросили о пустых коробках от мобильных телефонов, он сказал, что сами телефоны находятся в Баку. Затем был произведен его личный досмотр, во время которого были обнаружены спрятанные в носках десять мобильных телефонов марки "İphone X 64 GB" – по пять в каждом носке.

По факту проводится расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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