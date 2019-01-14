В поезде бакинского метро вновь возникла проблема

14 января 2019 14:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На станции «Сахиль» Бакинского метрополитена в поезде, направлявшемся по маршруту «Ази Асланов – Ичеришехер», опять возникла техническая проблема, сообщил в понедельник Trend глава пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

Событие произошло около 13:50.

Пассажиры были высажены, а поезд отправлен в депо.

«Был подан новый состав, и проблема решена. В интервалах между поездами проблем не возникло», - сказал пресс-секретарь Бакинского метрополитена.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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