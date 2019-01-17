В Азербайджане арестованы лица, укравшие барельеф Мамед Эмина Расулзаде

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Абшеронского районного управления полиции задержали двух лиц, подозреваемых в краже 15 января барельефа одного из основоположников АДР Мамед Эмина Расулзаде с административного здания детсада в селе Новханы Абшеронского района, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

Мероприятия по поимке других лиц продолжаются, сообщили в МВД.

В ходе расследования было установлено, что лица, укравшие барельеф, разделили его на части и продали в пункты по приему металлолома в Бинагадинском районе Баку и Сумгайыте.

Сотрудники полиции изъяли части барельефа в пунктах по приему металлолома как вещественные доказательства.

По факту Абшеронское РУП проводит расследование.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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