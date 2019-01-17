В Азербайджане арестованы лица, укравшие барельеф Мамед Эмина Расулзаде

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Абшеронского районного управления полиции задержали двух лиц, подозреваемых в краже 15 января барельефа одного из основоположников АДР Мамед Эмина Расулзаде с административного здания детсада в селе Новханы Абшеронского района, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.
Мероприятия по поимке других лиц продолжаются, сообщили в МВД.
В ходе расследования было установлено, что лица, укравшие барельеф, разделили его на части и продали в пункты по приему металлолома в Бинагадинском районе Баку и Сумгайыте.
Сотрудники полиции изъяли части барельефа в пунктах по приему металлолома как вещественные доказательства.
По факту Абшеронское РУП проводит расследование.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)
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