Азербайджанские таможенники пресекли контрабанду сигарет

24 мая 2019 15:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На основании информации, поступившей в оперативно-следственный отдел Главного западного территориального таможенного управления Азербайджана, на таможенном посту "Красный мост" был остановлен и досмотрен автомобиль марки VAZ 21011, управляемый гражданином Азербайджана.
Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет, во время предварительного устного опроса водитель отрицал наличие скрытых от контроля предметов, подлежащих обязательной декларации. Однако в ходе таможенного досмотра в его автомобиле были обнаружены спрятанные во внутренней части заднего сиденья 7680 штук сигарет марки King.
По факту ведется расследование.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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