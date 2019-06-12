Известны имена пострадавших в ДТП с участием автобуса в бакинском поселке

12 июня 2019 09:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Стали известны имена пострадавших в ДТП с участием маршрутного автобуса в бакинском пос. Зых, сообщает Trend.

Согласно информации, Мамедова Сулахат Табриз гызы (1984) и Гасанова Кенуль Имамверди гызы (1975) были доставлены в городскую клиническую больницу №3 с закрытой черепно-мозговой травмой. Состояние Гасановой оценивается как тяжелое. Зейналова Айсель Султай гызы (1984) помещена в Нейрохирургическую больницу.

Напомним, что на Зыхском шоссе в Хатаинском районе Баку произошло ДТП с участием маршрутного автобуса № 104.

(Авторы: Самир Али, Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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